'Baciami piccina': al Teatro Regio uno spettacolo all’insegna dell’allegria in musica

Quattro amanti della musica e del teatro – Angela Tullo, Lino Di Giorgio, Cinzia Di Gioia e Michele Cristinziano - sono i componenti del quartetto Fuori tempo, che proporrà al pubblico del teatro Regio di Capitanata domenica 24 febbraio lo spettacolo Baciami piccina. Uno spettacolo all’insegna dell’allegria in musica: i quattro attori e cantanti faranno un excursus nel segno del classico varietà: gli spettatori potranno ascoltare canzoni d’altri tempi (degli anni ’40 e ’50) ma sempre attuali come Ho un sassolino nella scarpa e la romantica Non ti fidar di un bacio a mezzanotte. A fare da contrappunto alla musica tante risate, ovvero scenette riprese dalle trasmissioni della tv degli esordi, ovvero la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta. Uno spettacolo sul filo dell’allegria quindi, tutto giocato sui tempi del varietà.