Bachiana di Natale al Teatro Giordano

Siamo vicini a Natale e per tradizione gli Amici della Lirica Umberto Giordano, con il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, presentano l'evento natalizio denominato Bachiana di Natale, giunto alla terza edizione.



La location, di questo evento unico nel suo genere, sarà il meraviglioso Teatro Umberto Giordano di Foggia. L'Ensemble lirico Italiano con al pianoforte Francesco Pio Troiano accompagneranno il contralto Maria Gabriella Cianci con l'esecuzione, per la prima volta a Foggia, della Cantata bwv 53 "Schlage doch, gewünschte Stunde" (detta anche del campanello), inoltre in programma verranno eseguiti una selezione dalle 6 cantate del Weinachts Oratorium bwv 248 con l'Esemble vocale I Belcantisti, composti da: Loredana Martino, Giulia Maggio, Marcella Parziale, Fernando Napolitano e Michele Antonetti, l'Arioso bwv 1059 in re min. per oboe e ensemble d'archi, l'Overure dal Messiah HWV 56 di Händel e i due Corali di J. S. Bach dalle Cantate bwv 147 e 169 con la partecipazione dell'Ensemble corale Umberto Giordano.



L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per i tesserati agli Amici della Lirica Umberto Giordano di Foggia i posti sono riservati.

Per ulteriori informazioni: 3297430166 M° Davide Longo