Baby K a Stornara: un'altra grande ospite al Festival Rap

Il suo singolo "Da zero a cento" è stato uno dei tormentoni dell'estate scorsa. Successo che punta a ripetere con "Playa", brano uscito lo scorso 31 maggio. Ma saranno diversi i successi che il pubblico dell'area Mercatale potrà ascoltare dal vivo nel concerto gratuito di Baby K. La rapper originaria di Singapore è la quarta grande ospite del Festival Rap, in un'edizione che già conta la presenza di artisti di livello come Sean Paul, i Sud Sound System e Luchè.

Baby K sarà protagonista lunedì 22 luglio a partire dalle ore 22, nella prima e unica tappa pugliese del suo tour.