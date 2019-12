A Torremaggiore arriva Babbo Natale in Vespa

E anche questo anno Babbo Natale arriverà in Vespa. L'evento, giunto alla IV edizione è organizzato dal Vespa Club di Torremaggiore, vedrà coinvolti grandi e piccoli nelle giornate del 21 e 22 dicembre. Il 21 dicembre, nella mattinata, i Babbo Natale andranno nelle scuole elementari e consegneranno ai bambini doni e tanta allegria.

Il 22 dicembre la mattina li vedrà in giro per le vie della città e in piazza della Repubblica ci saranno momenti ludici con balli e tante tante tante sorprese. Nel pomeriggio i Babbo Natale incontreranno gli anziani del Centro Diurno Anziani e delle Case Accoglienza, portando loro doni e tanti sorrisi.





Gallery