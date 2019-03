Teatro con le Famiglie: al 'Giordano' in scena "Babayaga"

La rassegna "Teatro con le Famiglie" si arricchisce con un nuovo appuntamento, in programma domenica 24 marzo. Sul palco del teatro Giordano andrà in scena "Babayaga", con la Compagnia TPO/Teatro Metastasio Di Prato.

Nella fiaba originale Babayaga, una bambina è costretta ad abbandonare la propria famiglia per andare nella casa della terribile orchessa, ma nel suo viaggio saprà farsi aiutare da alcuni animali ad affrontare i pericoli. L’intuito, il coraggio e la capacità di stringere amicizie sono le risorse per affrontare una sfida che non si può vincere da soli. La compagnia italiana TPO ha messo in scena questa celebre fiaba russa in una chiave contemporanea, usando la danza, musiche originali e soprattutto le sontuose illustrazioni di Rébecca Dautremer proiettate in grande formato su tutta la scena.