Verso Miss Italia: elette le ultime candidate a Lucera e Apricena. Il 3 agosto c’è la finale regionale

Con l’elezione di Miss Lucera e Miss Apricena, si sono concluse le selezioni provinciali nel foggiano di Miss Italia 2018. Ad aggiudicarsi le due fasce, valide anche per la qualificazione alla finale regionale di Rodi Garganico, sono state Antonietta Corvino (Miss Lucera), 21 anni di Lucera, bionda dagli occhi azzurri eletta in piazza Matteotti a Lucera il 27 luglio, e Noemi Scirocco (Miss Apricena), 20enne anche lei originaria di Lucera, appassionata di danza artistica eletta in piazza Andrea Costa ad Apricena sabato scorso.

Le serate hanno visto un pubblico numerosissimo con grande soddisfazione da parte delle organizzazioni promotrici.

“Una serata di punta del nostro calendario estivo” – dichiara il Sindaco di Apricena, Ing. Antonio Potenza – “che ha visto la nostra piazza principale gremita di gente in una serata inaspettatamente incantevole dedicata alla bellezza e all’eleganza femminile. Siamo tutti molto soddisfatti della piena riuscita di questa iniziativa!”

Venerdì prossimo, nella nuova cornice del Porto Turistico di Rodi Garganico, sarà incoronata la seconda prefinalista nazionale pugliese che staccherà direttamente il biglietto per le prefinali nazionali di Miss Italia 2018, previste a Jesolo dal 3 all’8 settembre 2018.

Sono attese le più belle ragazze pugliesi, che hanno già conquistato i titoli nelle selezioni provinciali finora svoltesi, per cercare di conquistare la corona e la fascia di Miss Eleganza Puglia 2018.

Dalle prime ore del pomeriggio, tra casting, prove, trucco e parrucco, grandi e piccini saranno incuriositi dalle Miss che si muoveranno nelle Città fino alle 21, quando inizierà lo spettacolo tra sfilate, musiche e momenti divertenti.

La serata sarà presentata da Clarissa Rollo, giovane e bella attrice romana di origini foggiane con la partecipazione del monologhista Antonio Tirelli, comico della trasmissione Colorado in onda su Canale 5 che proporrà gag divertenti con le miss e con il pubblico presente.

Una giuria di eccellenza formata da esponenti di importanti brand nazionali, giornalisti ed operatori nel settore dello spettacolo saranno attenti ad ogni particolare nel valutare non solo la bellezza, ma anche tutte le altre qualità delle Miss concorrenti.

Il tutto è magistralmente coordinato dall’Agenzia “Parole & Musica” di Mimmo Rollo, Agente Esclusivista per la Regione Puglia da 23 anni del Concorso Nazionale di Miss Italia, il più longevo e rinomato concorso di bellezza della Nazione, organizzato da Patrizia Mirigliani.

È possibile iscriversi al concorso seguendo le istruzioni sul sito web nazionale www.missitalia.it.

Alle selezioni possono partecipare, come sempre gratuitamente, le ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto) e i 30 anni (entro il 31 dicembre), mamme, miss sportive e coloro che, nate in Italia da genitori stranieri, non siano ancora in possesso della cittadinanza italiana.