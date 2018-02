Assinfermieri Puglia: in 350 alla giornata di studio e aggiornamento in ambito sanitario

262 posti a sedere e 350 partecipanti tra professionisti e studenti: questi i numeri della giornata di studio e aggiornamento promossa da Assinfermieri Puglia che si è svolta venerdì mattina presso la biblioteca comunale di San Marco in Lamis alla presenza del presidente Giuseppe Tampone, del referente dell’area territoriale e coordinatore scientifico del corso, Giulio Ianzano, dei consiglieri AP e consiglieri del FNOPI di Foggia Francesco Mansi e Ciro Antonio Tampone e del consigliere, sempre di Assinfermieri Puglia e responsabile della segreteria organizzativa, Carmela Fersurella.

Tanti i temi dibattuti durante la giornata di formazione e tanti i professionisti che si sono interfacciati con i partecipanti, che hanno gremito la sala in ogni ordine di posto: sull’aspetto psicologico Annamaria Petito, docente di Psicologia Clinica dell’Università di Foggia (Ripercussioni psicologiche sulle vittime di violenza); sull’aspetto normativo e legale l’avvocato Pinuccio Villani (La violenza di genere: aspetti normativi); su quello assistenziale e della ricerca infermieristica Carmela Parente (Il contributo dell’Infermiere nel “Percorso Rosa” contro la violenza di genere), docente in Infermieristica alla sede UniFg di San Giovanni Rotondo. Sono altresì intervenuti gli infermieri professionisti Arianna Leggieri (Dolore post-operatorio: valutazione, trattamento e soddisfazione del paziente); Giulio Merla (Ricerca ed implementazione degli indicatori di qualità: gestione del triage in pronto soccorso come occasione di crescita professionale per gli Infermieri) ed Emanuele Marcucci (Nursing in un nuovo modello di gestione di PICC).

La giornata di studio e aggiornamento è stata aperta da Ianzano Giulio, che ha introdotto il tema della violenza di genere: “E’ una gravissima forma di discriminazione legata ad una cultura sessista che svilisce la donna, ne oggettivizza il corpo e ne limita l’individualità, la visibilità e l’autorevolezza. E’ un problema culturale e in quanto tale appartiene a tutti, non solo alla donna, è un problema capace di infiltrarsi subdolamente in tutte le sfaccettature della vita familiare, affettiva, economica, sociale, politica ma è soprattutto una gravissima violazione dei diritti fondamentali: quali il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza, alla dignità, all’integrità fisica e mentale, all’uguaglianza tra i sessi”. Al ricordo di alcuni nomi delle donne assassinate, la platea si è alzata in piedi e ha fatto partire un lungo applauso.

Dopo il sindaco di San Marco in Lamis Michele Merla, che ha apprezzato l’iniziativa di Assinfermieri Puglia, ha preso la parola il suo vice e infermiere, Angelo Ianzano, che ha parlato dell’ art. 225 del 74 (mansionario) e della sua abolizione, quindi, delle conquiste della figura del Professionista Infermiere. Ha citato il DDL Lorenzin e la trasformazione dei Collegi in Ordini (FNOPI). Sono intervenuti anche l’assessore al Bilancio della Regione Puglia Avv. Raffaele Piemontese, Girolama De Gennaro, dirigente infermieristico Asl che ha portato i saluti del direttore generale e parlato di sicurezza degli operatori sanitari, e Giuseppe Liscio. L’evento si è concluso con una tavola rotonda presieduta dal presidente FNOPI di Foggia Dott . Michele Del Gaudio.