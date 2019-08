Nel centro storico di Accadia la rievocazione della famosa battaglia del 1462

Il 19 Agosto 2019 ad Accadia (FG) si terrà il corteo storico giunto ormai alla 12^ Edizione. Ad organizzare l’evento patrocinato dal Comune di Accadia saranno la Pro Loco e l’Associazione Teatrale Tanino di Deliceto che curerà la direzione artistica dell’evento; a curare la regia sarà il giovane attore e regista Gaetano Doto che già ha deliziato il pubblico con altre manifestazioni storiche di rilievo (Donne in rivolta..il ribello del ’42 a Monteleone di Puglia nell’Agosto 2012 e 2017 e Zì Rocco Cateniello e la notte dei briganti nel bosco Selvamala di Monteleone di Puglia nell’Agosto 2011).

Si terrà un corteo storico con Armati, Mangiafuoco, Sbandieratori e popolani che partirà da Piazza dell’Orologio, sfilerà per le vie del paese con intrattenimenti in alcuni punti dello stesso fino a ritornare al punto da cui è partito in cui ci sarà uno spettacolo di combattimento medioevale per rievocare la battaglia del 1462 tra Aragonesi e Angioini.

Gli Aragonesi assediarono la forte Accadia per diversi giorni senza riuscire ad espugnarla, ma l’arrivo di una bombarda da Napoli dal nome “Madama di Forlì” fu fatale; la stessa colpì la torre del castello che riempiendo il fossato consentì alle truppe Aragonesi di entrare nelle mura e di firmare così la condanna di Accadia.

La battaglia di Accadia e il coraggio degli Accadiesi che non si arresero fino all’ultimo uomo, furono riconosciuti dallo stesso Re Ferdinando di Aragona tanto da scolpire la stessa battaglia nel portone del Maschio Angioino di Napoli.