Scopri, scatta e mangia: assaggi di storia per le vie di Biccari

L'ultimo di quattro appuntamenti è PASSEGGIATA PER LE VIE DI BICCARI alla riscoperta della storia e dei dettagli "da fotografare". Si conclude il giro con una DEGUSTAZIONE di prodotti eccellenti a #chilometrozero.



L’appuntamento prevede una passeggiata fotografica alla scoperta di uno dei Borghi Autentici d’Italia: Biccari. Cammineremo tra le strade del paese alla ricerca di dettagli e alla scoperta della storia del borgo.

Saremo guidati da un esperto fotografo e da uno storico dell’arte locale che daranno suggerimenti tecnici e pratici per realizzare scatti emozionanti e racconteranno attraverso i dettagli, la storia di Biccari.



A fine giro sarà possibile degustare i prodotti eccellenti del territorio: il rinomato tartufo locale dell’azienda CioCio.e il vino Vicari di Biccari.



L’escursione ha un costo totale di €15 a persona. Il costo include: escursione, degustazione enogastronomica e gadget. Per i bambini sotto i 10 anni il costo è di €5.

A tale costo va eventualmente aggiunta la quota associativa annuale ad OnlyFood di €5, tale quota è una tantum e valida per tutti gli eventi successivi.



Raccomandazioni: una macchina fotografica o smartphone.



Punto di incontro: Piazza Giacomo Matteotti- 71032 Biccari FG



Adatto ai bambini. ️Lingue: italiano e inglese.

POSTI LIMITATI, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Gallery