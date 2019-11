Mercatini, concerti e accensione dell'albero: San Nicandro si prepara al Natale

Torna sul Gargano “Aspettando Natale e Mercatini di Natale”, la manifestazione ideata e realizzata dall’Associazione Comitato Feste Patronali, giunta alla sua settima edizione.

Nata dall’idea di regalare anche alla nostra città, come avviene in molte parti del mondo, la magia dell’accensione dell’albero di Natale in piazza per dare il via alle festività Natalizie, è diventata un piacevole e immancabile appuntamento. Di anno in anno, la manifestazione è stata resa sempre più attraente: l’accensione dell’albero si è arricchita del coro dei bambini delle nostre scuole dell’infanzia e primaria, di sagre e degustazioni di ricette della tradizione natalizia locale e non, di spettacoli e intrattenimenti vari e, soprattutto della presenza in piazza, la sera dell’8 dicembre, dell’Immacolata Concezione, Patrona di San Nicandro Garganico, con i Santi Nicandro Marciano e Daria, che per mezzo del Parocco Don Roberto De Meo, impartisce la sua benedizione sulla città, alla presenza di tutti i cittadini e delle autorità civili presenti.

Una delle prime grandi novità, è stata quella dei mercatini di Natale: una piacevole possibilità data ai tanti nostri giovani talenti artigiani che finalmente hanno avuto la possibilità di farsi conoscere e far conoscere i loro lavori, ma anche una buona vetrina per tanti commercianti che hanno così la possibilità di ampliare la loro clientela.

L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di due grandi realtà associative del paese: l’Ass. Affamati di Allegria e l’ Ass. San Nicandro Giovani . L’ASS.Affamati di Allegria ci regalerà tante piacevoli sorprese e novità e “dolcissimi” break e degustazioni, durante le nostre visite ai mercatini! L’Ass. San Nicandro Giovani ci aiuterà a rendere magica ed incantevole l’atmosfera della piazza! Sorpresa di questo Natale 2019, la Pista di Pattinaggio! Un altro sogno nel cassetto dell’A.C.F.P., per far sì che tutti i sannicandresi, piccini e non, possano godere di attrazioni e intrattenimenti come i paesi limitrofi.

Nell’attesa che venga ufficializzato il programma completo dell’evento, ecco alcune anticipazioni: si parte il 6 dicembre alle ore 10.00 con il consueto e atteso Concerto di Natale dei bimbi della scuola dell’Infanzia e Primaria. Appuntamento poi nel pomeriggio con la spettacolare accensione del grande albero di luminarie, in collaborazione con San Nicandro Giovani.

L’8 dicembre la suggestiva benedizione dell’Immacolata Concezione. Quest’anno festeggeremo ed onoreremo insieme anche Santa Lucia, il 13 dicembre. Non potevamo farci mancare il gioco simbolo del Natale: la Tombola. Perciò sabato 14 dicembre tutti a giocare in piazza. Domenica 15 dicembre altre due imperdibili estrazioni: quella dei numeri della nostra lotteria di Natale e quella della “casetta di Natale più bella”.