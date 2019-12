Aspettando il Natale a Castelluccio dei Sauri: all'Ippodromo un evento solidale tutto dedicato ai bambini e al divertimento a cavallo

Domenica 15 dicembre, a Castelluccio dei Sauri (Fg) presso Ippodromo dei Sauri, un evento solidale tutto dedicato ai bambini e al divertimento... a cavallo!

Oltre alle corse amatoriali (non giocabili scommesse) ed ordinarie (giocabili), ci saranno vari spettacoli per i bimbi: trampolieri, albero di Natale più grande d’Italia sui trampoli, musica, sculture palloncini, spettacoli bolle giganti, cabaret, il battesimo della sella su pony per i piccoli.

Ci saranno mercatini e stand di Natale, food and beverage e cibo da strada. Per tutti i bambini presenti, un dono da Babbo Natale che arriverà’ direttamente in carrozza.

Dopo le ore 19.00 Musica con dj set e risate con i comici di Made in Sud. Madrina dell'evento, l'ex Miss Italia Manila Lazzato