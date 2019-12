Musica e profumi "Aspettando Natale"

Come da tradizione in questa data ci si cala ufficialmente nella atmosfera natalizia e nella corsa ai regali.

Ma nell'attesa regalatevi un momento per voi, in un'atmosfera di luci, musica e profumi con la musica degli Italian's Acustic Trio, un calice di vino e l'immancabile pettola.



ITALIAN'S ACUSTIC TRIO

Voce: Anna Teresa Rubino

Piano: Savino Tucci

Contrabasso: Luigi Ferro



Contributo all'ingresso € 5,00 (cinque)



Serata Inaugurale e presentazione -Tessera Gold- con scambio di Auguri e uno sguardo ai prossimi eventi in programma.

NB:Posti a sedere limitati, per maggiori informazioni e prenotazioni contattare 327-2161648 o inviare un mail all'indirizzo latraccianascosta.events@gmail.com