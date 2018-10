'Arty party show': ecco il nuovo format che invita gli artisti ad esibirsi dal vivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Impara l’arte ma non metterla da parte, grazie all’Arty Party Show. Il nuovo format nato da un’idea di Ester Fracasso e organizzato da Blue Animation Team in collaborazione con Vinària Bolla, che invita gli artisti ad esibirsi non in tv ma dal vivo. Il primo appuntamento è giovedì 18 ottobre alle ore 21.00 alla Vinària Bolla, contenitore culturale di Foggia (sito in piazza Federico II), ed è aperto a “giovani” artisti dai 18 ai 90 anni provenienti da ogni dove, che si esibiranno avanti ad una giuria d’eccezione. "Non è un talent, né tantomeno una gara. Il progetto ha l’obiettivo di scovare artisti e performer da inserire, con regolare contratto, in uno o più cast della stagione estiva 2019", spiega Ester Fracasso che ha chiamato a raccolta buona parte della crew di Radio Luna, la prima radio libera che negli anni ’70 fu un faro per la città di Foggia e non solo.

In giuria, infatti, ci sono Gioacchino Rosa Rosa, Marcello Cavallo, Marco Maffei, Fabio Silvis, Tonio Sepa, Angelo Cavallo e Palma Guercia. Direttore artistico di Arty Party Show - che un po’ si rifà al Braccobaldo Show andato in onda in Italia negli anni ’60 – è il sassofonista Antonio Aucello. "Siamo alla ricerca di artisti capaci di fare spettacolo senza sofismi. Per questo non prenderemo mai in considerazione una post-produzione, qualcosa di artefatto, ma solo la capacità di fare show", afferma Gioacchino Rosa Rosa.

"Ad Arty Party Show non diamo l’illusione di diventare famosi ma offriamo un’opportunità di lavoro concreta» racconta Angelo Cavallo, convinto che questa sia una terra ricca di talenti perché afferma «è proprio dalla sofferenza della vita di provincia che nasce la creatività". Da ottobre 2018 fino ad aprile 2019, per due giovedì al mese, ci saranno le esibizioni e le relative selezioni degli artisti, davanti alla giuria e al pubblico. Gli ambiti artistici sono diversi e si suddividono in due sezioni: on stage - teatro/comedy, musica contemporanea (pop, rap, rock), musica popolare (singoli o gruppi), danza, arti circensi, genere misto - e off stage ossia video art, scrittura, fotografia, pittura, scultura, dj-set/producer light design, visual art. Gli artisti potranno esporre, installare o proiettare le proprie opere all'interno della Vinària Bolla durante le serate di esibizione on-stage. La partecipazione è gratuita ed è rivolta ad artisti di età non inferiore ai 18 anni che potranno candidarsi inviando cv, domanda di partecipazione e un video amatoriale via mail ad artypartyshow@gmail.com specificando il genere artistico per il quale si candidano.