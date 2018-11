Arty Party Show: a Foggia il secondo appuntamento del format che invita gli artisti ad esibirsi dal vivo

Tutto pronto per il secondo appuntamento con Arty Party Show, il format nato da un'idea di Ester Fracasso e realizzato da Blue Animation Team in collaborazione con Vineria Bolla. Una serie di serate-spettacolo per invitare gli artisti, giovani e non, a esibirsi dal vivo, dimenticando, per una volta, la Tv. Nessuna competizione, e nessun vincitore quindi, il premio sarà, per più' di un artista, un regolare contratto per la stagione estiva 2019.

La seconda serata è Giovedì 8 Novembre alle ore 21.00 presso la Vineria Bolla, in Piazza Federico II a Foggia, locale già attivo come contenitore culturale della città.

Gli artisti si esibiranno davanti a una giuria, formata dalla storica crew di Radio Luna, la prima radio libera che negli anni '70 divenne un faro per la città di Foggia, per il suo spirito innovatore e goliardico. Una giuria d'eccezione anche perché, ad ogni appuntamento, si arricchirà di giurati "speciali", provenienti dal mondo dell'arte e dello spettacolo:

"Sono lieto di vedere il fiorire di iniziative volte alla promozione dell'arte di capitanata; ogni iniziativa di confronto è una bolla di ossigeno importante per qualunque espressione artistica" è quanto afferma Alexis Arts, al secolo Danilo Audiello, foggiano Doc, e pluripremiato illusionista, attore, ballerino e direttore creativo ormai di fama internazionale, che farà parte della giuria nella serata di Giovedì 8 Novembre, insieme a un altro ospite speciale, Michele Bonfitto , cantautore e chitarrista foggiano già fondatore del duo "i Wolf" , semifinalista a "The Voice of Italy 2016", e ora impegnato in un percorso da solista, che afferma : "fiero di far parte di uno dei pochi spazi musicali che si aprono a Foggia per i giovani talenti, largo ai più pronti!".

E sono pronti a esibirsi, Giovedì 8 Novembre, gruppi, solisti e danzatrici di flamenco, assisteremo infatti alle performance sul palco del Bolla di Jaco Samba School; Madame Abernathy; Liliana Merla; Antonio D'Amico; Caramelo Flamenco; Gabriella Fiore; Duo Velvia.

Dopo la serata di Giovedi 8 Novembre Arty Party Show continua a Giovedì alterni, sempre alla Vineria Bolla, fino ad Aprile 2019. Gli ambiti artistici sono diversi e si suddividono in due sezioni: on stage – teatro/comedy, musica contemporanea (pop, rap, rock), musica popolare (singoli o gruppi), danza, arti circensi, genere misto – e off stage ossia video art, scrittura, fotografia, pittura, scultura, dj-set/producer, light design, visual art.

Gli artisti che vorranno candidarsi potranno farlo inviando domanda di partecipazione e un video amatoriale via mail ad artypartyshow@gmail.com, specificando il genere artistico per il quale si candidano. Appuntamento al Bolla quindi, in Piazza Federico II, 15, alle ore 21.00, Giovedì 8 Novembre.

Gallery