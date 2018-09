Articolo 31 live a Deliceto: Su Piazzale Belvedere c'è Dj Jad con la sua big band

Dopo il lungo tour estivo della scorsa stagione e un riscontro inaspettato di pubblico, ritorna LIVE FROM ARTICOLO 31 – Dj Jad BigBand in tour, un live show realizzato con la partecipazione di quattro esperti musicisti, Ruggiero Balzano al Basso, Francesco Dettole detto Frums alla batteria, Enrico Elia detto Ze alle tastiere e Claudio De Leo detto Kougla alle chitarre, tre cantanti dalle particolari doti canore come Danny Losito, dalle pronunciate attitudini Funky e Soul, l'istrionico Pino Pepsee dal timbro distinto e graffiante, più vicino al mondo Raggae e Dance Hall e Tiziana Mucciaccia detta Lady Tiz voce acuta e potente ma all'occasione anche dolce e profonda e dal Dj produttore Vito Perrini in arte Dj Jad che completa l'opera con i suoi inseparabili Giradischi.

Lo spettacolo si evolverà con dei picchi d'intrattenimento puro, tra canzoni e improvvisazioni, non mancherà anche il coinvolgimento del pubblico che in alcuni momenti diviene parte attiva dello show. La scaletta si svilupperà tra i successi degli Articolo 31, come "Tranqi Funky", "La Fidanzata", "Domani", "Volume", “Maria Maria” ed altri brani editi ed inediti realizzati da alcuni componenti della crew, tra i quali figurano canzoni come "Single" di Danny Losito(che sicuramente riconoscerete) ,"Due Settimane" di Pino Pepsee, "Questa Estate", "Opportunità" e "So' Fresh" di Dj Jad.

Grande attesa, quindi, a Deliceto per questo vivace spettacolo, proprio nei giorni in cui è stata ufficializzata la reunion con J-Ax per festeggiare i suoi 25 anni di carriera, che avverrà, in ben 6 date, al Fabrique di Milano nel prossimo ottobre, già tutte sold-out.

L'appuntamento è per domenica 23 settembre alle ore 22:00 sul Piazzale Belvedere di Deliceto; chissà che J-Ax non faccia una grande sorpresa allo splendido borgo dei Monti Dauni!