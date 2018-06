'Art in music', la mostra di Pasquale Colucci a Manfredonia

Progetti Futuri, al fine di valorizzare la cultura in ogni sua forma, organizza e ospita, presso il proprio Hub di innovazione culturale, una mostra di quadri dell’artista Pasquale Colucci.

Il format presentato porta il nome di Art in Music per la sua naturale propensione a spaziare tra le varie forme dell’arte, snodandosi sinuosamente tra la musica e la pittura.



Pasquale Colucci, nativo di Cosenza ma affezionato alla Puglia per le origini paterne, frequenta botteghe d’arte e mostre collettive, viaggia per il mondo, per approdare infine ad un personalissimo stile pittorico che lo porterà ad esporre in città italiane ed estere, tra le altre Venezia, New York, Londra ed Edimburgo, con la particolarità di un accompagnamento musicale, da lui composto allo scopo di condurre il visitatore in un’esperienza multisensoriale, fatta di suoni, forme e colori.

Vince numerosi premi, tra cui il “Premio biennale per le Arti Visive” Leone dei Dogi a Venezia e il “Premio nazionale Natiolum”, selezione di merito.



“L’arte per me è una connessione attraverso l’inconscio, in un mondo tutto mio: una nuova realtà dove regna la fantasia che dà vita a nuove forme e suoni”. Pasquale Colucci