'Art & Heart': torna al 'Sacro Cuore' la kermesse per giovani creativi

Art & Heart è la XII edizione della kermesse per giovani creativi promosso organizzato dall’Associazione di Promozione sociale 'Sacro cuore' in collaborazione con la parrocchia - Oratorio Sacro Cuore di Gesù dei Salesiani di don Bosco ed il patrocinio del comune di Foggia, nell'ambito della manifestazione organizzata per la festa del Sacro Cuore denominata XVI Festinsieme. La kermesse nasce con l'intento di sostenere le potenzialità espressive e artistiche delle nuove generazioni riconoscendo i giovani come risorsa per la comunità.

I partecipanti dovranno attraverso produzioni musicali, in italiano o in inglese, rappresentare le tematiche della bellezza della vita, della promozione e amore per la vita e per il creato, legate alle esperienze di genitori e figli, alla pace, alla solidarietà, ecc. Nel corso dell’iniziativa sarà promossa la campagna del 5x1000 a favore della Federazione SCS/CNOS - Don Bosco ci ha messo la vita per stare vicino all’infanzia che ha bisogno, TU mettici la firma. "Sostieni Salesiani per il Sociale con il 5x1000: firma e scrivi il codice fiscale 97099620581".

La manifestazione canora si terrà sabato 16 giugno 2018 ore 21 c/o Oratorio Sacro Cuore. La kermesse è aperta a singoli giovani o a gruppi, che abbiano un'età compresa tra i 14 e i 35 anni. Le iscrizioni sono gratuite e dovranno pervenire entro venerdì 15 giugno 2018.