Armonie per la salute a scuola, a Parcocittà il “colore dei suoni” di Andrea Gargiulo

Promuovere la salute nel mondo della scuola, veicolando buone pratiche. A questo punta “Armonie per la salute a scuola”, il percorso di formazione dei docenti e di sperimentazione assistita sulle possibilità che “El sistema” Abreu offre per la prevenzione del disagio, per l’integrazione sociale e personale, per la promozione di un benessere diffuso.

Dopo la prima fase di sperimentazione, è stato organizzato a Foggia uno degli eventi finali regionali, durante il quale i bambini e ragazzi eseguiranno la fiaba musicale “Il colore dei suoni”, con testi e musiche di Andrea Gargiulo, sui temi dell’accoglienza e della solidarietà. L’evento si terrà venerdì 14 giugno, alle ore 19.30, a Parcocittà con le orchestre e cori delle province di Foggia e BAT. Diverse le scuole del territorio che prenderanno parte alla serata: IC “Santa Chiara-Pascoli-Altamura” (Foggia), IC “Giovanni Paolo I” (Stornara), IC “Mennea” (Barletta), IC “Caputi” (Bisceglie).

Il progetto intende potenziare e valorizzare orchestre e cori giovanili, selezionando docenti in grado di creare cori e orchestre ispirate a “El Sistema” Abreu nelle scuole di appartenenza, per dare continuità al percorso artistico-pedagogico-sociale avviato con “L’orchestra interscolastica Regionale”, con l’impegno del coordinamento regionale dei nuclei pugliesi aderenti al sistema nazionale delle orchestre e cori giovanili.

La giornata del 14 giugno sarà utile per iniziare ad attuare un sistema integrato di formazione musicale basato sul valore sociale ed educativo della musica come risposta al disagio giovanile.