Viaggio alla scoperta di riparo 'Sfinalicchio'

Una nuova escursione alla scoperta della natura più bella della Capitanata. Domenica 11 febbraio si farà tappa presso 'Riparo Sfinalicchio' nel territorio di Vieste-Peschici. Il riparo sottoroccia di Sfinalicchio risale alla fine del Paleolitico superiore (tra 12.000 e 11.000 anni fa) e reca incisioni singole e composizioni. Sulle pareti si distinguono figurazioni lineari formate da segni verticali e paralleli e da composizioni più complesse e particolari. Il tutto costituisce un’ articolata espressione di graffiti riconosciuti come la migliore arte parietale attualmente conosciuta in Puglia.



Ore 09,00: ritrovo dei partecipanti presso Strada Provinciale n.52 (coordinate Google Earth: Latitudine 41°56'0.01"N / Longitudine 16° 5'27.78"E) (si raccomanda puntualità)



KM.8,5 - QUOTA PARTENZA 11m / QUOTA ARRIVO 8m / QUOTA MINIMA 8m / QUOTA MASSIMA 265m /DIFFERENZA ALTIMETRICA 257m / ASCESA 329m / DISCESA 331m



DIFFICOLTÀ: T - [turistico]



TEMPO DI PERCORRENZA ORE 4



È necessaria la prenotazione telefonando preferibilmente entro le ore 12 di venerdì 9 febbraio 2018 al 3457847313



DOTAZIONE:

Abbigliamento “a strati” adeguato alla stagione in corso; scarpe da trekking; colazione a sacco; acqua in abbondanza (almeno 1 litro)



Pietro Caforio

Guida Ambientale Escursionistica – Iscritto al Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche n.PU066