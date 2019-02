Gli 'Arcani' di Alessandra Aiardo in mostra a Foggia

Venerdi 1 marzo alle ore 19, presso i locali dello spazio galleria Creo in via Lustro,3, sarà inaugurato un effervescente mostra d'arte di un'artista Napoletana che vive e opera tra Napoli e Montecarlo con numerose collaborazioni nel mondo del glamour, vantando innumerevoli pubblicazioni su riviste specializzate; la Aiardo, approda a Foggia per presentare la sua ultima produzione artistica: "gli Arcani" che da sempre, rappresentano il “CULT” dell’esoterismo.

L'artista afferma che le carte sono atemporali e il loro significato, per quanto reinterpretato, resta sempre un gioco inedito e veritiero. I personaggi raffigurati sono tratti da suoi legami emotivi per cui, l'Aiardo si sente maggiormente legata. Ogni stesura contempla 22 carte, in tempi e situazioni diverse, le carte si rimescolano dando sempre nuovi potenziali interpretativi, ai quali, l'artista con fare sapiente ne abbina gioielli esclusivi dai preziosi materiali.

Durante il corso della vita ognuno di noi si può decidere di essere la Forza, piuttosto che la Morte, in una visione ciclica e mutevole della vita e del singolo individuo, per cui, nessuno è esente da essere Diavolo o Imperatore, Carro o Temperanza.

Gli arcani sono chiaramente numerati e mostrano un evoluzione dell'essere mutevole.



Artist: Alessandra Aiardo

Presentazione: di Patrizia Affatato

Curatela: Angelo Pantaleo

Ph: Alessandra Aiardo /Thierry Torres