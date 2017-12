Ad Apricena la visita guidata ‘Il Museo si svela’

Secondo appuntamento dell’anno 2018 con il progetto SAC TratturArte – Alto Tavoliere. Giovedì 11 gennaio, dalle ore 17.00 alle 19.00, presso la Mediateca Federiciana in Piazza Federico II ad Apricena, si svolgerà la visita guidata tradizionale ‘Il Museo si svela’, dedicata a un numero massimo di 25 partecipanti.

Si tratterà di un originale percorso condotto al buio in cui i veri protagonisti, i reperti archeologici, saranno svelati dal racconto dell’archeologo che “farà luce” sulla loro storia e sulle vicende che li hanno portati all’interno del museo. L’oscurità assoluta delle sale condurrà il visitatore in un mondo sconosciuto in cui gli unici “fari” saranno gli occhi con cui osservare i reperti via via messi in evidenza e le voci delle guide che riveleranno la storia degli antichi popoli vissuti nel territorio dal Paleolitico al Medioevo. La visita guidata permetterà di scoprire, inoltre, con l’ausilio della storica dell’arte, il legame della terra di Apricena con l’imperatore Federico II. E’ richiesto ai partecipanti l’utilizzo di una piccola torcia o in alternativa di avvalersi dell’applicazione torcia del proprio smartphone.

L’iniziativa rientra nel ciclo di appuntamenti organizzati dal progetto SAC TratturArte - Alto Tavoliere, di cui il Comune di San Severo è ente capofila, finanziato con Delibera CIPE 92/2012 -A.P.Q. rafforzato “Beni e Attività Culturali” - FSC 2007/2013 - Scheda 49 - “Interventi materiali ed immateriali di valorizzazione dei beni di maggiore rilievo territoriale storico culturale”.

La partecipazione all’evento di giovedì 11 gennaio 2018 è gratuita, fino al raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti. Prenotazione obbligatoria contattando il numero telefonico 380.9020728 (Segreteria del progetto SAC TratturArte Alto Tavoliere). Sarà possibile effettuare la prenotazione domenica 7 gennaio 2018 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00, e da lunedì 8 a mercoledì 10 gennaio 2018 dalle ore 16.00 alle 20.00.

La segreteria del progetto SAC TratturArte è operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00-20.00; sabato e domenica dalle ore 10.00-13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.