Ad Apricena la tappa provinciale di Mister Italia e Miss Grand Prix: incoronati Paolo Scllaku e Melania Padula

Si é svolta ad Apricena l'unica tappa provinciale del concorso Mister Italia e Miss Grand Prix. I vincitori Paolo Scllaku di Poggio Imperiale e Melania Padula accedono di diritto alla finale regionale del 31 agosto a Martina Franca. A Trani invece ci sarà la finale nazionale.

Tra la giuria di qualità erano presenti il vincitore attuale di Mister Italia: Gerardo Stanco e Andrea Offredi modello. Offredi noto al pubblico televisivo per il ruolo di ex tronista di 'Uomini e donne' e attuale postino di Maria De Filippi a 'C'é posta per te'.

L' ideatore e organizzatore della tappa provinciale si ritiene soddisfatto per l'ottima riuscita della manifestazione dove si sono esibiti anche cantanti e ballerini di Apricena e paesi limitrofi. Ci auspichiamo una maggiore adesione il prossimo anno da parte dei paesi limitrofi. Non resta che fare gli in bocca al lupo ai nostri ragazzi e dare appuntamento l'estate prossima.