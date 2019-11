Ad Apricena il primo torneo arcade “C'era una volta”

Il 12 dicembre ad Apricena (FG), presso pizzeria Pummarella Apricena, il primo torneo di giochi ARCADE, organizzato dall'azienda C'era Una Volta… I partecipanti si sfideranno su 5 tra i giochi arcade più giocati di sempre: Metal Slug, Pac-Man, Super Mario Bros, Street Fighter Ii Ce, Puzzle Bubble.

Un'olimpiade del retrogame che ci farà ritornar ragazzi Il vincitore porterà a casa un bartop realizzato da "C'era Una Volta…" con 1299 titoli inclusi. Inoltre, per il secondo posto, sarà consegnata una console "C'era Una Volta…" Quota di partecipazione: € 20,00 con la quale oltre a divertirsi e partecipare alla gara, si potrà gustare una pizza pummarella con una bibita o birra.

L'evento sarà trasmesso in diretta su Radio Albatro. Collegatevi al sito www.radioalbatro.altervista.org oppure scaricate le app per ascoltarci in mobilità: Tunein, Streema, Fm-World, Radio.Net #metalslug #pacman #supermariobros #puzzlebobble #streetfighter #apricena #games #videogames #arcade #radioalbatro