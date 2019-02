A Tenuta Santa Lucia è tutto pronto per un Carnevale glamour

Bellavita Eventi & NewFaces vi invitano al carnevale più glamour d'Italia in una delle location più suggestive della Capitanata.



Sabato 23 febbraio arriva il Carnevale di Tenuta Santa Lucia. Immersi nella bellissima tenuta Santa Lucia festeggeremo il carnevale più bello e divertente di sempre. Verranno premiate le 7 maschere più belle con ricchi premi offerti dai nostri specialissimi partners.



Doppia formula

FORMULA APERICENA con BUFFET SERVITO start at 22:00



FORMULA DANCE start at 00:00

DJ set



Alex Ci

Cisky

Costa

David Grazioli



Voice



Pascal



Special thanks to

Massimo Gioielli

Città Nuova

Dental Solution

Mod Art Parrucchieri

Fantasia Pirotecnica

Sole Sano Group

Pallottolina srl

Maddalena Calamussi



Info Line: 328.9595266 /3803781877/ 3206791895 / 3928001748



Info fb pagina ufficiale BellaVita e NewFaces



La direzione si riserva il diritto di selezione all'ingresso.