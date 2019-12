Aperychristmas a Foggia

Dicembre è arrivato e come non pensare al Natale? Quest'anno lo vogliamo accogliere con un fantasioso evento in collaborazione con BV Viaggi. Con la simpatia di Gianluca e Debora di BV Viaggi e con l'accolgienza degli elfi e di Babbo Natale, vi aspettiamo sabato 7 Dicembre alle ore 17.00 per inaugurare la casa più natalosa di Foggia e vivere insieme il sogno di Disneyland Paris.

E tra tombolate, pandorata e welcome drink apriremo le porte al Natale.



#viviloconoi



Evento gratuito, su prenotazioe e a partecipazione limitata.

Ririra il tuo invito personale cimando lo 0881 722133