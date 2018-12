A Santo Stefano apertura straordinaria del Museo Diocesano di Lucera

Apertura straordinaria del Museo Diocesano di Lucera, che sarà visitabile mercoledi 26 dicembre dalle 10.30 alle 12.30.

Sarà possibile ammirare il fine pastorale in avorio appartenente a un vescovo, rinvenuto durante gli scavi in Tertiveri. Un pezzo raro ed importante che per questo Natale, l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Lucera - Troia in collaborazione con l'Associazione Terzo Millennio presenta in una teca appositamente realizzata.