Apertura “Coworking Artefacendo” e freelance call

Nell’ambito del progetto C.I.C. Centro Informa e Coworking del Comune di San Giovanni Rotondo, i Laboratori Urbani Artefacendo aprono il primo Coworking Space della città. Contestualmente Artefacendo lancia una call per grafici, programmatori e web master, fotografi, videomaker, social media manager, blogger e digital storyteller, seo e sem specialist, startupper e liberi professionisti per candidarsi ad occupare uno degli 8 posti disponibili. Le candidature, che dovranno contenere lettera motivazionale e cv, potranno essere inoltrate via mail a coworking@artefacendo.it o consegnate a mano lunedì 13 maggio 2019, ore 16.00, presso i Laboratori Urbani Artefacendo, dove verrà presentato il progetto e ci sarà un barcamp sui temi della collaborazione e delle reti integrate. Nell’attuale contesto socio-economico c’è sempre più bisogno, soprattutto per i freelance, di una maggiore capacità di interazione. La messa in connessione di professionalità diverse, ma tra loro collegate, può attivare un effetto moltiplicatore del valore professionale ed economico dei singoli. Orientarsi su nuove dinamiche di lavoro in team, basate su condivisione di competenze e divisione di compiti, può diventare un’alternativa vincente alla classica gerarchia verticale dell’azienda ed attivare nuove forme d’impresa che facciano leva su quelle figure, invitate a presentare la propria candidatura al coworking, ormai universalmente riconosciute come nuove professionalità. I coworking, nati a San Francisco nel 2005, si diffondono rapidamente nei grandi centri, e nel giro di poco tempo si impadroniscono di uffici e poli direzionali svuotati dalla crisi. Negli ultimi anni gli spazi di coworking sono cresciuti del 36% in tutto il mondo. Anche in Italia il trend è positivo e in continua crescita. Talent Garden, Cowo, CO+, alcune delle esperienze più significative, stanno svolgendo un ruolo di profonda innovazione sociale. Coworking significa molto di più che condividere spazi e servizi abbattendo i costi. Il coworking, infatti, consente di sviluppare in maniera inedita nuove idee e di elaborarle con i primi feedback e test in house, ancora prima di arrivare sul mercato. Coworking non è solo il luogo dove parte il processo di produzione e distribuzione del valore generato, ma fattore abilitante che innesca e alimenta la produzione del valore. Nel coworking, oggi, la contestuale offerta di servizi integrati rende il processo creativo al passo coi tempi e si ridisegna un nuovo orizzonte di collaborazione e condivisione. Info al 3669404991 www.artefacendo.it