Ad Apricena si festeggia l'apertura del Carnevale

L'associazione Movidaunia Apricena in collaborazione con il Comune di Apricena e La Città che vogliamo vi invitano all'apertura della VII edizione del #carnevaleapricenese, Durante la serata verrà presentata la maschera ufficiale del carnevale disegnata per l'occasione dall'associazione I Polli di Pirro .

Il tema della serata sarà inoltre abbinato al Primo anniversario del Fitzgerald Bar Fitzgerald Bar in onore dei mitici anni 80.

"Musica Vin Fume' animazione e braci calde " grazie alla sughet family.

Vi aspettiamo dalle ore 19:00

#carnevalemovidaunia2019

#guerrieridelgargano

#apricena