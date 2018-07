Aperol Spritz porta l’aperitivo in giro per le spiagge del Gargano

Aperol Spritz diffonde l’onda arancio dell’aperitivo più colorato d’Italia con il tour 2018, che porta tutta l’allegria del suo happy hour nelle principali regioni italiane. Questa settimana end è la volta della Puglia.

Questo week end, l’Aperol Spritz Tour arriva in provincia di Foggia. La città, capoluogo di provincia della regione Puglia, si estende dalle falde del Gargano a quelle del Subappennino Dauno, occupando la parte centrale del Tavoliere delle Puglie. Foggia vanta un importante centro storico, arricchito da palazzi, chiese e monumenti di epoca federiciana, come il maestoso duomo del XII secolo e l'arco di Federico II.

Sabato 28 luglio, l’appuntamento è presso la spiaggia libera Marina di Peschici. Qui, alle 16.30, sbarcherà l’originale anfibio Aperol, che, fino alle 18.30, distribuirà il suo carico di deliziosi aperitivi e irresistibili cicchetti a tutti i presenti, per un pomeriggio in spiaggia diverso dal solito, all’insegna della spensieratezza, della gioia di vivere e della voglia di stare insieme #HappyTogether proprie del brand.

Domenica 29 luglio, sarà la volta, invece, della spiaggia libera di San Lorenzo a Vieste, dove l’anfibio farà tappa dalle 16.30 alle 18.00. Due appuntamenti imperdibili per ogni brand lover che si rispetti: l’occasione giusta per alleviare il caldo concedendosi uno Spritz ghiacciato in riva al mare!

Di seguito i dettagli degli appuntamenti: