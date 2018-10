Cani e gatti randagi di Foggia: raccolta fondi a colpi di drink e musica con Kragl e Alessia Macari

Una serata all'insegna della solidarietà e del divertimento. Tutto pronto al Replay Club di via Trento, a Foggia, per l’aperidog organizzato dall’associazione A Largo Raggio. A partire dalle ore 20.30 si potrà sorseggiare un drink e muoversi a suon di musica, con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere alla cura dei cani e gatti randagi della città, assistiti dai volontari dell’associazione.

OSPITI SPECIALI PER SOLIDARIETÀ - Il programma della serata, condotta da Francesca Iagulli, è ricco: dopo la proiezione di un video racconto sulle attività dell’associazione, sono previsti live Music con Antonio Di Stolfo e Martina Limosani e momenti di cabaret con Michele Norillo e Stefano Bucci. Per tutta la serata, i presenti saranno accompagnati da due ospiti speciali, il giocatore del Foggia Oliver Kragl e la sua compagna e showgirl Alessia Macari. “Per noi è un momento molto importante – commenta la Presidente di A Largo Raggio, Stefania Cassitti – per questo motivo chiediamo alla cittadinanza di sostenerci anche in questa nuova iniziativa, un aperitivo all’insegna della musica e dello spettacolo, i cui proventi verranno destinati ai cani che assistiamo. La nostra associazione nasce nel 2015 e si occupa della gestione del canile comunale di Foggia. La vita e le attività dell’associazione si fondano sul volontariato degli associati e di numerosi concittadini che ne condividono le iniziative”.

OLTRE TRE ANNI DI CURE - Grazie alla fitta rete di collaborazione e solidarietà e alla buona volontà di molti foggiani, dall’aprile 2015 ad oggi, hanno trovato – sottolinea Cassitti - non sono sufficienti per una serie di condizioni sfavorevoli, succedutesi nel tempo. Il canile comunale di Foggia, in via Manfredonia, da circa 20 anni occupa un insieme di strutture vecchie e fatiscenti: stalli di sosta del vecchio macello, angusti locali del vecchio canile comunale. La struttura è autorizzata per ospitare un massimo di 200 cani, ma è da sempre in gravi condizioni di sovraffollamento: la presenza media negli ultimi anni è sempre stata quasi costantemente di oltre 400 cani.

DIFFICOLTÀ STRUTTURALI - Questo sovrapporsi di deficit strutturali e sovraffollamento non consente di garantire le auspicate tutele sanitarie per gli ospiti dei canile, come per lavoratori, volontari e visitatori, tant’è che, nel marzo 2016, il canile fu sottoposto a sequestro giudiziario e oggi c’è un blocco ai nuovi ingressi da parte della ASL veterinaria”. Per i volontari di A Largo raggio si tratta di una situazione critica e di difficile risoluzione. “La concezione del rapporto uomo - animale, maturata negli ultimi anni, più corretta, rispettosa e attenta ai diritti dei cani, rende inconcepibile l’adeguamento delle attuali strutture, nate per ben diversi fini. Anche il semplice risanamento strutturale e sanitario non è pensabile, oltre che antieconomico.

L’APPELLO – “L’impossibilità di introdurre nuovi ospiti nei canile – evidenzia la Presidente dell’associazione - sta inoltre comportando un ulteriore sforzo per i nostri volontari, che si adoperano per offrire soluzioni tampone, in attesa di sistemazioni definitive. E nonostante i frequenti risultati, non è pensabile proseguire in questo regime di precarietà. I canili non sono la soluzione, ma la conseguenza del problema randagismo, per questo motivo occorrerebbe investire in programmi di prevenzione sul territorio. L’iniziativa del 25 ottobre nasce proprio dalla consapevolezza che, nonostante le enormi difficoltà, non possiamo non riconoscere ai nostri ospiti, e a quelli che verranno, il diritto alla dignità e gioia di vivere, in una struttura finalmente adeguata”. L’appuntamento con divertimento e solidarietà è per giovedì 25 ottobre, alle ore 20.30, al Replay Club, in Via Trento 5/D. Il costo del biglietto è 15 euro.