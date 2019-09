Foggiano sfiora il titolo di 'Mister Italia': secondo posto per Antonio, studente di infermieristica e cameriere nel week-end

Domenica scorsa a Trani si é svolta la finale di Mister Italia. Dietro il neo eletto mister Giulio Schifi, con la fascia 'Un volto per il cinema' il foggiano Antonio Ricciardi si è classificato secondo su 100 partecipanti. Nulla da fare invece per le ragazze Teresa Civitavecchia di San Severo e Claudia Cristofalo di Taranto eliminate durante la finale per il titolo di Miss Grand Prix. Le selezioni regionali sono state affidate al prof. Ciro Preite che ha potuto presentare ben 18 tra ragazzi e ragazze alle prefinali.

Antonio Ricciardi ha 26 anni e studia infermieristica all'università di Foggia. Nel fine settimana lavora come cameriere in un noto locale del centro storico. Alto 1.90, capelli castano scuro ricci, occhi verdi, bel fisico, ama tenersi in forma allenandosi all'aperto. Appassionato di animali, musica e cinema il suo sogno é diventare attore e terminare gli studi. Di carattere umile, altruista e ambizioso e un tantino permaloso, a suo dire.