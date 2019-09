Antonietta Fragasso, l'ex Miss Foggia e quarta a Miss Italia è tra le single di Temptation Island Vip

C'è anche Antonietta Fragasso, ex Miss Foggia e Puglia, quarta a Miss Italia nel 2018, tra le 13 ragazze single di Temptation Island Vip.

Dopo il diploma conseguito all’istituto tecnico amministrativo, Antonietta si è iscritta alla facoltà di veterinaria. Da quando era piccola pratica equitazione e ha anche una passione segreta per il bricolage.

Per Antonietta è la prima volta in assoluto in tv a Mediaset. Avrà il compito di scoprire se i fidanzati Anna Pettinelli e Stefano Macchi (che l'ha scelta) sono davvero fatti per stare insieme.

Sono sei le coppie vip che hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione d'amore sotto lo sguardo attento, ma discreto, della conduttrice Alessia Marcuzzi.