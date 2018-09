È foggiana la nuova miss Puglia: per Antonietta Fragasso il sogno continua

Dopo la fascia che l'ha incoronata regina del capoluogo dauno, Antonietta Fragasso ha conquistato anche la fascia di Miss Puglia. 21 anni di Foggia, la sua elezione è avvenuta giovedì sera nel corso della finalissima regionale organizzata come oramai accade da più di vent’anni dall’agenzia Parole & Musica del foggiano Mimmo Rollo, in occasione della 79esima edizione di Miss Italia, il concorso di bellezza femminile più longevo e ambito del Paese.

Fragasso - che si occupa della ricostruzione unghie e che sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo - si aggiunge alle sette ragazze pugliesi già qualificate per le prefinali nazionali di Jesolo che si svolgeranno dal 3 all'8 settembre e che vedranno sfidarsi 200 miss, il cui numero sarà in seguito ridotto gradualmente fino all’individuazione delle 30 che si contenderanno il titolo di Miss Italia domenica 16 settembre in diretta dagli studi televisivi di Milano di Infront Italy, la prestigiosa società di sport marketing che da quest’anno gestirà la produzione, in collaborazione con la Miren di Patrizia Mirigliani, delle due prime serate in onda il 13 e il 16 settembre su La7.