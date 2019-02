‘Come frammenti di stelle’: Antonella Tamiano protagonista alla Biblyos

La libreria Biblyos di Cerignola, ha organizzato la presentazione del libro della scrittrice leccese, Antonella Tamiano, "Come Frammenti di Stelle". L'appuntamento è sabato 16 Marzo alle ore 19:00, dialoga con l'autrice: Daniela Dattoli titolare della libreria BiBlyos.

Modera l’incontro Roberto Russo; interverranno l'autrice Antonella Tamiano e il giornalista Mimmo Siena che ha curato la prefazione del libro.

Il LIBRO: "Otto storie al femminile per celebrare le donne e le loro innumerevoli sfaccettature. Le vicende narrano periodi difficili delle vite delle protagoniste, dove il destino sembra accanirsi e il futuro assume contorni bui. La prigione di una dipendenza che distrugge gli affetti. L’incubo del cancro che tende ad annientare ogni prospettiva per il futuro, la disabilità di un famigliare ancora troppo spesso considerato tabù. Sebbene la fatalità sembra accanirsi, in tutte le vicende prevale la voglia di riscatto, le storie assumono contorni positivi, sfociando in finali che hanno il sapore di nuovi inizi. I problemi, sebbene difficili, non hanno la meglio sulla speranza e la voglia di farcela, descrivendo meritevoli percorsi di rinascita. Un inno alla vita, dove la vicinanza degli affetti è di fondamentale importanza."



"Come frammenti di stelle" nella copertina (opera riprodotta dalla stessa autrice) ha vinto diversi premi ottenendo prestigiosi riconoscimenti:

1° posto al concorso nazionale letteratura edita “Book for peace” presso la Biblioteca Ordine dei Salvatoriani di Roma (Roma) 2018

1° posto al concorso nazionale e internazionale letteratura edita “Club della poesia” (Rende- Cs) 2018

1° posto al concorso nazionale sez. racconti “Sinfonie poetiche e letterarie” (Martina Franca -Ta) 2018

Menzione d’onore al concorso nazionale “Argentario” (Grosseto) 2018

Menzione d’onore al concorso nazionale sez. racconti “di pensieri e colori” (Gravina di Puglia- Ba) 2017

Antonella Tamiano pittrice, scrittrice e poetessa nasce a Lecce, dove si laurea in Conservazione dei Beni Culturali.

Ha scritto: il romanzo, "EmorA da uno stivale all'altro nel 2014, un volume di poesie dal titolo "Di..Versi In...Versi" nel 2015 il bioromanzo "L'essenza di Etra" nel 2016 con il quale ha partecipato alla trasmissione televisiva su Rai 1 “mille e un libro” condotta da Gigi Marzullo. Le sue poesie sono state scelte per far parte dell’antologia poetica “Entre Canibales” una raccolta poetica di autori vari, in Argentina a Buenos Aires, edizioni Ser Seres Ediciones 2018. Lo scorso dicembre si è classificata al 1° posto al concorso nazionale “G:Gioacchino Belli XXX edizione 2018” con opere poetiche, premiazione avvenuta al Campidoglio a Roma!

antonella-tamiano-libreria-biblyos-16-marzo

‘Come frammenti di stelle’: Antonella Tamiano protagonista alla Biblyos