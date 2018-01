‘Anna dei Miracoli’, al Teatro della Polvere una produzione ispirata al romanzo di Gibson

Dopo il successo riscosso con lo spettacolo natalizio “Chi è il Grinch” - produzione originale firmata Teatro della Polvere, premiata dal pubblico foggiano con due sold out su tre repliche previste - la compagnia di via Nicola Parisi si misura con uno spettacolo intenso e di spessore, che rappresenterà una prova maiuscola per le due attrici protagoniste, Mariangela Conte e Anna Laura D’ecclesia, rispettivamente nei panni di Anne Sullivan e Helen Keller. Si tratta di “Anna dei Miracoli”, che andrà in scena i prossimi 27 e 28 gennaio (ingresso ore 20.30, inizio ore 21.00). Lo spettacolo, terzo appuntamento in cartellone per la quarta stagione teatrale “Cultura è Passione”, si ispira al romanzo di William Gibson, dal quale è stato tratto uno spettacolo vincitore di un Tony Award, e il film omonimo di Arthur Penn, premiato con due Oscar.

LO SPETTACOLO. Tratto da una storia vera, Anna dei Miracoli è uno fra gli spettacoli più commoventi e intensi della letteratura teatrale: al centro della scena vi è Helen Keller, una ragazzina cieca e sordomuta, la cui famiglia accetta le sue disabilità al punto da non vedere altro in lei. Solo una governante, Anne Sullivan, sopraggiunta da lontano, riuscirà a vedere la fame di conoscenza e il bisogno di comunicare di Helen. Sarà quindi questa giovane donna, molto determinata e segnata da un'infanzia difficile, ad imprimere una svolta radicale alla vita disordinata della bambina, lottando in tutti i modi per insegnarle la disciplina.

Sul palco, in ordine alfabetico, Carlo Baldassini, Deborah Carlucci, Andrea Castellenti, Mariangela Conte, Umberto J. Contini, Anna Laura d'Ecclesia e Maria Pina Panella. La regia e l’adattamento del testo sono a cura di Tiziana Massimo, audio e luci Tony Mancini. "È la prima volta che mi approccio ad un copione di questa portata: fino ad ora ho diretto quasi esclusivamente commedie brillanti seguendo quella che è una mia particolare inclinazione”, spiega la regista Tiziana Massimo. “Ho avuto la fortuna di essere stata ‘iniziata’ alla bellezza del cinema molto giovane, poco più di una bambina, con quei film dal classico stampo teatrale. A distanza di anni, non so se sia un caso che mi trovi a dirigere una sceneggiatura che mi fece innamorare di Anne Bancroft. Affronto oggi questa esperienza attingendo il più possibile dal mio bagaglio culturale ed emotivo, sentendomi ora Anne Sullivan con la sua determinazione e ora Helen Keller nella sua fragilità. Saremo tutti un po' più cresciuti dopo questo spettacolo. Io di sicuro lo sarò”.

La stagione del Teatro della Polvere proseguirà poi come da cartellone con lo spettacolo “L’amore sfigato” (10 e 11 febbraio 2018) di e con Emanuele Massillo e Vanessa Podda del ‘Teatro Concentrato’, che per la prima volta arriva a Foggia, dalla Sardegna. Vanessa ed Emanuele ci porteranno nel loro teatro concentrato, con quattro corti (Romeo e Giulietta, Grease, Titanic e La Traviata in quattro “compresse teatrali”) sospesi fra ironia e assurdo, dove il tema centrale che da’ il titolo al poker di storie è, appunto, l’amore sfortunato.

Tutti gli spettacolo avranno inizio alle ore 21. Ingresso 20.30.

