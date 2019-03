Andrea Zeta protagonista a Ischitella

Trepidante attesa ad Ischitella per Sabato 16 Marzo che, presso lo Stadio comunale Matteo Santucci, sarà protagonista dell'unica tappa provinciale del calendario del cantante Andrea Zeta. Per l’occasione, arriveranno nella cittadina garganica i fan dell’artista provenienti da tutt’Italia ai quali si aggiungeranno quelli dalla Germania.

Si prospetta una serata ricca di emozioni e divertimento per tutte l’età vista la versatilità dell’evento che vedrà anche la partecipazione del comico pugliese Giuseppe Guida direttamente da Mudù e della voce calda e pop della cantautrice Sarita di Area Sanremo.

A presentare la serata il giovane Valentino Cannarozzi, esuberante e poliedrico timoniere di molteplici eventi in Capitanata. “L’amore per la mia Ischitella mi ha spinto a mettermi in gioco - spiega Paolo D’Andrea ideatore ed organizzatore dell’evento - voglio che tutti i giovani come me e non solo capiscano che non bisogna abbandonare le proprie radici, basta crederci affinché si possano realizzare cose positive per il nostro bel territorio, riuscire a far arrivare tanta gente dall’Italia intera e dall’Estero nella mia città è motivo di gioia. Mi auguro che questo evento sia solo l’inizio-continua D’Andrea- non voglio fermarmi insieme a tutti coloro che credono e supportano la mia volontà di dare voce positiva alla nostra terra .