Andrea Bocelli prega (e canta) per San Pio: sorpresa a San Giovanni Rotondo

Andrea Bocelli prega (e canta) per San Pio. C'è anche il cantante di fama internazionale, questa mattina, a San Giovanni Rotondo, per l'avvio delle celebrazioni per la commemorazione del beato transito di San Pio da Pietrelcina, avvenuto nella notte tra il 22 ed il 23 settembre 1968.

Bocelli, sul Gargano per una visita privata, ha preso parte alla messa presieduta da monsignor Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Al termine della celebrazione, è attesa la partecipazione del cantante, che regalerà l'esecuzione di due brani ai fedeli del Santo delle Stimmate giunti da ogni angolo del mondo.