Amici della Musica di San Severo: Emilia Zamuner, Daniele Sepe e Massimo Morriconi con “Doppia Vita”

Prosegue con successo la 51.ma stagione concertistica dell’Associazione “Amici della Musica” presieduta da Gabriella Orlando. Domenica 1° marzo 2020, nell’Auditorium della Chiesa Sacra Famiglia di San Severo, l’Associazione ospita Emilia Zamuner (voce), Daniele Sepe (sax) e Massimo Morriconi (contrabasso e basso elettrico) con lo spettacolo “Doppia Vita”, un concerto che spazia dal jazz alla canzone italiana. Porta ore 19.30, inizio concerto ore 19.45.

I tre artisti propongono un repertorio di canzoni tratte dal songbook americano e italiano dove mettono in mostra le loro qualità musicali: Summertime, La Gatta, Besame Mucho, Tintarella di Luna, Caravan, The Nearness of You, My Funny Valentine. Senza fine, Così, Vengo anch'io, Nuvole, Donna, Tu che mi hai preso il cuor, Almeno tu nell'universo, sono solo alcuni dei brani che proporranno al pubblico.

Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura e l’Associazione Resonance.

Emilia Zamuner

Tra le jazziste italiane più apprezzate in Italia e all'estero, ha collaborato con svariati artisti internazionali come Chet Baker, Jon Christensen, Palle Danielsson, Peter Erskine, Steve Gross1nan, Joe Henderson, Helène La Barrière, Joe Lavano. Già vincitrice del "Premio Internazionale Massimo Urbani", nel 2019 è vincitrice del prestigioso "Ella Fitzgerald Competition" di Washington (unica artista italiana).

Massimo Moriconi

Dopo gli studi classici presso il conservatorio "Refice" di Frosinone inizia un'intensa attività di sideman in formazioni italiane e internazionali. Ha collaborato con pionieri del jazz italiano come Trovajoli, Arigliano, Luttazzi, Oscar Valdambrini, Piana, Trio Enrico Pieranunzi, D'Andrea, de Piscopo, Isoritmo, Sellani Trio, Trio Dado Moroni, Urbani, Tankyo band, Fresu, Rava, Trio Danilo Rea, Mina, Concato. Nel 1995 vince il Premio di Guitar Club come miglior contrabbassista e bassista di sala di registrazione. È stato Direttore Didattico all'Università della musica ed è Direttore Didattico di "Percentomusica" di Roma.

Daniele Sepe

Sassofonista di fama internazionale, ha collaborato con importanti musicisti (Stefano Bollani, Roberto Gatto, Teresa del Sio, Vinicio Capossela) e con registi cinematografici e teatrali (Mario Martone, Davide Ferrario, Gabriele Salvatores - Amnèsia -, Enzo D'Alò, Renato Chiocca, Terry Gilliam - "Tue Wholly Family"), vincendo la "Targa Tenco" nel 1998 e nel 2019.

Già maestro concertatore alla priina edizione del festival "La Notte della Taranta" a Melpignano, il suo stile è "in bilico" tra reggae, folk, world music, jazz, rock, fusion, blues, 1n usica classica.

Daniele Sepe così definisce il proprio stile: «La musica è fatta di tante cose molto diverse fra di loro, così come fa un bravo regista affrontando diversi generi, pensa a Kubrick, dall'horror alla fantascienza ad un film storico, tutti fatti bene, io spero di fare cose molto diverse fra di loro e tutte fatte bene».