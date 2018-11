Il duo dei fratelli Pollice ospite degli “Amici della Musica” di San Severo

Prosegue con successo la 49.ma stagione concertistica degli “Amici della Musica”. Protagonisti del prossimo appuntamento i fratelli Aurelio e Paolo Pollice, consolidato duo pianistico che si esibirà in “Quattro mani all’opera”, un concerto dedicato al melodramma. Lo spettacolo si terrà sabato 10 novembre 2017, alle ore 19.45 (porta ore 19.30), presso l’Auditorium della Chiesa Sacra Famiglia di San Severo.

I fratelli Pollice, concertisti dalla carriera internazionale, propongono un viaggio nella tradizione lirica riletta in una particolare trascrizione per pianoforte. Un omaggio ai grandi del melodramma italiano: dalla “Norma” di Bellini alla “Turandot” di Puccini, passando per il “Barbiere di Siviglia” di Rossini, il “Nabucco” e la “Traviata” di Verdi.

Il melodramma italiano, oggi chiamato più semplicemente opera, ebbe un enorme successo nazionale e internazionale specialmente tra la seconda metà dell’800 e la prima metà del’900. In questi cento anni a cavallo di due secoli caratterizzati da profondi cambiamenti sociali e da conflitti mondiali, sono stati raggiunti livelli di successo difficilmente ripetibili in futuro. «È un viaggio musicale emozionante grazie ad un programma ricco di celebri ouverture, arie e brani della grande lirica italiana conosciuta in tutto il mondo», commenta Gabriella Orlando, presidente dell’Associazione “Amici della Musica” di San Severo.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance - Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni, FSC 2014-2020, Piiil Cultura Puglia e con l’Unione Europea.

Aurelio e Paolo Pollice, si sono diplomati in pianoforte rispettivamente presso il Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma ed il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano. Dopo aver vinto, singolarmente, numerosi concorsi pianistici nazionali, importanti, per la loro formazione musicale sono stati gli incontri con i Maestri Vincenzo Vitale, Nunzio Montanari, Massimo Bertucci e Sergio Fiorentino. Svolgono un'intensa attività concertistica che li ha portati nelle più importanti città italiane per prestigiose società tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo, ed in Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Israele, U.S.A. ed in Messico. Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e due pianoforti e orchestra con celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca ecc. e registrato per Radio France, Radio Vaticana, RAI Radio tre, e Radio Clásica de Radio Nacional de Espana.

Ospite di prestigiosi festivals (Settimana di Musica Contemporanea dell'Accademia di Francia e Nuova Consonanza a Roma, il Meeting per l'Amicizia fra i popoli a Rimini, Festival Pianistico Internazionale di Napoli, Festival Musica Oggi dell'Università di Arcavacata, Festival Internazionale di Musica di Bilbao, Festival di musica da camera di Berlino), il Duo ha, tra l’altro, presentato in prima esecuzione assoluta opere di Anzaghi, Boccadoro, Bosco, Del Corno, Molino, Castiglioni, Lorenzini.