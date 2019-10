Il Quartetto del “Maggio Fiorentino” per gli Amici della Musica

Sarà il quartetto d’archi del “Maggio Musicale Fiorentino” il prossimo ospite dell’Associazione Amici della Musica, presieduta da Gabriella Orlando. Il concerto si terrà il 27 ottobre 2019 presso la Chiesa San Nicola alle ore 19.30. Ad esibirsi i maestri dell’Orchestra del “Maggio Musicale Fiorentino”: Leonardo Matucci (violino), Carmela Panariello (violino), Andrea Pani (viola) e Wiktor Jasman, (violoncello). Il concerto, che proporrà le più importanti pagine di Mozart e Beethoven, è dedicato alla memoria della signora Dora Scaglione Cicerale, per espressa volontà del figlio Antonio Cicerale, appassionato cultore dell’arte e della musica.

«Sicuramente uno dei concerti più importanti della 50.ma Stagione Concertistica 2019 per la presenza di un prestigioso ensemble di fama mondiale, che, per la prima volta, si esibirà in Puglia», dichiara Gabriella Orlando. Il Quartetto del “Maggio Musicale Fiorentino” nasce all’interno della formazione più ampia dei Cameristi del “Maggio Musicale Fiorentino”, fondati da Domenico Pierini. Si propongono come interpreti sensibili nell’adeguare la timbrica e il fraseggio alle esigenze espressive di un repertorio che spazia dalla grande musica strumentale italiana del ‘700, al romanticismo europeo, alle varie correnti artistiche del ‘900 e contemporanee, unendo la tipica lucentezza del suono italiano ad una rigorosa cura e disciplina.

La serata è organizzata in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance - Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni, FSC 2014-2020, Piiil Cultura Puglia e con l’Unione Europea.

L’Orchestra dei Cameristi “Maggio Musicale Fiorentino” annovera tra le proprie fila musicisti giunti all’apice della maturità strumentale grazie all’esperienza maturata negli anni all’interno del prestigioso Teatro fiorentino sotto la guida, oltre che dello stesso Zubin Mehta, direttore principale del Teatro, dei più grandi direttori di tutti i tempi tra i quali Chung, Carlo Maria Giulini, Giuseppe Sinopoli, Carlos Kleiber, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein Claudio Abbado, Georges Prêtre, Seiji Ozawa, Riccardo Muti, Lorin Maazel, Semyon Bychkov, Myung-Whung. Il quartetto d’archi, costituito dalle prime parti dell’Orchestra omonima, ha il privilegio di portare nel mondo il nome del Teatro fiorentino; sono regolarmente ospiti di Festival di rilievo internazionale, si esibiscono in sale prestigiose e vantano collaborazioni con solisti di primissimo piano del panorama internazionale tra i quali Placido Domingo, Andrea Bocelli, Salvatore Accardo, Pinchas Zukerman, Wolfram Christ, Mario Brunello, Christoph Hartmann, Andrea Lucchesini, Renato Zero, Elisa, Gianna Nannini, 2 CELLOS, Vadim Repin, Boris Berezovsky, Daniele Callegari, Michael Guttman, Nestor Marconi, Anneleen Lenaerts, Toby Hoffman, Sergio Tiempo e Karin Lechner.