Si chiude ‘All you can street’: visite guidate nella necropoli di Vieste e nel centro storico di Manfredonia

Ultimo weekend in arrivo per Gargano All You Can Street, l’iniziativa a marchio PugliaPromozione sviluppata nell’ambito di Puglia354Autunno. Il progetto chiude una stagione di successo, un autunno all’insegna della tradizione, della storia e della buona cucina: tutto ciò è stato possibile grazie alle associazioni Pro Loco delle città di Manfredonia, Vieste, Mattinata, Zapponeta e Monte S. Angelo, le quali hanno animato il territorio per ogni weekend dal 12 novembre fino ad oggi.

Per quest’ultimo appuntamento (30-31 dicembre), un itinerario alla scoperta della cartapesta sipontina, arte nostrana che fa il suo sfoggio non soltanto a Carnevale, durante la parata dei carri allegorici, ma anche in ambito religioso. Inoltre, è prevista una visita guidata per le vie di Manfredonia, un viaggio nella storia tra le antiche mura del castello svevo angioino e la modernità del porto turistico. Ritornano anche i servizi dedicati ai bambini disabili: un momento tutto per loro in cui potranno, in Piazza del Popolo, cimentarsi in un laboratorio culinario. Una cooking experience dal sapore speciale!

Vieste sarà invece la protagonista di un’apertura straordinaria: verrà aperta al pubblico la necropoli “Salata”, il complesso cimiteriale più importante del Gargano, a pochi passi dal mare. Si tratta della più antica testimonianza dell’arrivo del Cristianesimo nel Parco, un sito che, oltre ad avere importanza storica, presenta notevoli caratteristiche anche dal punto di vista geologico, botanico e faunistico. Sempre a Vieste, invece, ci sarà la cooking experience, il momento gastronomico dell’iniziativa dedicata alla valorizzazione del territorio, con la presenza delle più importanti aziende agroalimentari della nostra terra.