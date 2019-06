La line up dell'Alibi Summer Fest si arricchisce con i Fast Animals and slow kids

L’ultimo nome che completa la line up dell’Alibi Summer Fest ‘19 è quello dei Fast Animals and Slow Kids. Il 26 luglio la band di Perugia sarà a San Severo (FG) per esibirsi sul palco del primo vero festival della Capitanata.

I Fast Animals and Slow Kids iniziano la loro carriera nel 2008, ottenendo subito un importante riscontro dal loro pubblico e aprendo i concerti di cantanti come gli Zen Circus. Nel 2011 sono proprio gli Zen Circus a produrre il primo album dei Fask, “Cavalli”, che li rende un punto di riferimento nella musica indipendente.

Il 10 maggio 2019 è uscito il loro quinto album, Animali Notturni, prodotto da Warner Music Italy.

“L’animale notturno è allo stesso tempo il ragazzo, o la ragazza, che fa serata in riviera…, ma allo stesso tempo l’animale notturno è anche chi si nasconde in casa, scrive dei suoi problemi, riflette su se stesso, oppure ascolta un disco”.

Il tour dei Fast Animals and Slow Kids è iniziato al MI AMI Festival e proseguirà in tutta Italia, per poi riversarsi sul palco dell’Alibi Summer Fest.

Lo stesso giorno si esibiranno i Subsonica, gli Hooverphonic, Myss Keta, gli Eugenio in via di Gioia, Auroro Borealo, i Delaporte, i Kutso e Leo Pari.

La line up del festival sarà poi arricchita da alcuni talenti locali che hanno già conquistato il pubblico della Capitanata: I loro nomi sono: Endigii, Giargo, gli Everest, Highope, Kill e Alessandra Valenzano.

Le novità non finiscono qui. Nella produzione dell’evento abbiamo voluto tenere in considerazione la questione ambientale, realizzando un evento completamente plastic free, grazie all’utilizzo di materiali compostabili e strumenti alternativi.

A questo punto, non resta che iniziare il conto alla rovescia.

