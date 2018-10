Concorrente garganico sfiora il colpo a 'I Soliti Ignoti' ma fa conoscere 'Le Fracchie' agli italiani

Alfredo Della Bella, titolare del negozio 'Fra le nuvole' di San Marco in Lamis, ha sfiorato la vittoria a 'I Soliti Ignoti', programma di Amadeus andato in onda questa sera su Rai 1.

Gran bella figura quella del concorrente garganico, che dopo l'en plein (ha indovinato tutti i mestieri dei concorrenti), ha dimezzato la cifra di 250mila euro e per un pelo non ha indovinato anche il gioco finale del parente misterioso, sfiorando un colpo da 125mila euro in gettoni d'oro.

Della Bella, componente dell'associazione 'Le Fracchie', ha donato al noto conduttore un modellino raffigurante la torcia che il venerdì santo viene accesa a trascinata in paese per illuminare il cammino della Madonna Addolorata.