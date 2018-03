Il viaggio, personale dell’artista Alfonso Freda alla 'Pinacoteca 9cento' di Foggia

Personale dell’artista Alfonso Freda: “Il Viaggio”



A Foggia dal 7 al 22 Aprile 2018



Presso la Civica Pinacoteca il 9cento



Via Marchese de Rosa – Foggia



“IL VIAGGIO”



Un excursus storico e artistico rappresentato da più di 40 opere che indaga il rapporto tra la pittura e il territorio, l’arte della musica e l’immortalità delle grandi opere d’arte.



Il racconto del legame tra l’autore e la sua terra, del suo indagare forme d’arte, un viaggio unico tra memoria, sentimenti e colori…



…Colori forti e vivaci ma allo stesso tempo caldi e rassicuranti;



tratto deciso e vivido, tecnica del colore su colore;



utilizzo distintivo del blu.



La pittura per per guardare con un angolo visivo emozionale.