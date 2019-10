Ritorni Extravaganti al Liceo Classico: a Foggia arriva Alessia Gazzola con il suo nuovo romanzo

Nuovo appuntamento di "Ritorni Extravaganti" al Liceo Classico. Ospite, mercoledì 27 novembre nell'Aula Magna del liceo "Lanza" sarà Alessia Gazzola.

L’autrice de “L’allieva”, vincitrice quest’anno del Premio Bancarella con il suo ultimo romanzo ‘Il ladro gentiluomo’, amata da oltre un milione di lettori in Italia, sarà ospite del Liceo classico ‘Lanza’, con la nuova protagonista di una nuova formidabile serie, Costanza Macallé, in un incontro unico per il Sud Italia nell’agenda della scrittrice.