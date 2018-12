Dalla Capitanata alla corte di Mara Venier: nell'orchestra di 'Domenica In' c'è anche il foggiano Alessandro Inglese

Foggia è una città ricca di eccellenze in grado di affermarsi, di imporre il proprio talento dentro e fuori i confini della Capitanata. Lo sa bene il musicista Alessandro Inglese, che dopo anni di esperienze variegate è riuscito a giungere nella trasmissione simbolo della domenica degli italiani, 'Domenica In'.

Inglese, infatti, è maestro sostituto, arrangiatore e tastierista dell'orchestra nella trasmissione che quest'anno è di nuovo condotta da Mara Venier. In una foto, scattata durante le prove, è accanto a un'altra eccellenza foggiana, Renzo Arbore: "Nella nostra città ci sono tante eccellenze che non riescono a brillare per mancanza di spazi e opportunità", rivela Inglese. "Esistono tante storie di ragazzi costretti ad andare via dalla nostra città per riuscire in qualche modo a realizzarsi".

Inglese ci tiene a raccontare la propria esperienza, uno spot per Foggia e la foggianità: "Di queste storie si parla poco e la tendenza è quella di enfatizzare solo il negativo che ci circonda. Bisogna dare speranza ai nostri ragazzi, è l'unico modo per sperare in un cambio di rotta"