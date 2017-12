Alberto Fortis a Foggia: doppio concerto all'Aqva Mood

Quarto appuntamento della prima parte della rassegna AQVA MOOD, sottotitolata "inCanti" dedicata, appunto, al canto e alla canzone.

Avremo l'onore e il pacere di ospitare, in un doppio spettacolo a cambio pubblico, uno dei più apprezzati e raffinati cantautori italiani, un artista che ha fatto della sua personalità musicale un tratto distintivo: ALBERTO FORTIS



Alberto Fortis, in questa formula piano, voce e armonica propone il nuovo progetto “Do l’Anima Con Te” che mette al centro gli ultimi due lavori discografici dell’artista ma il concerto ripercorre tutta la sua carriera. Lo show sarà accompagnato dalla proiezione di video ufficiali ideati da Fortis stesso per l’occasione.



Alberto Fortis, classe 1955, da bambino gioca con la musica. A tredici anni è batterista di una band, a sedici appare per la prima volta in TV. Proprio la musica ascoltata, suonata e composta, sarà il sottofondo della maturità classica, degli studi di medicina e della sua vita. Il debutto discografico è nel ’79 con l’album “Alberto Fortis” dove viene accompagnato dalla Premiata Forneria Marconi e con il quale ottiene subito un grande successo. Alberto conquista rapidamente l’affetto del pubblico con canzoni come “La sedia di lillà”, “Il Duomo di notte”, “Milano e Vincenzo”, “Settembre” e “La neña del Salvador” che lo consacrano tra i grandi protagonisti della musica italiana. Sedici album realizzati tra Italia, Stati Uniti e Inghilterra, un disco di platino, due d’oro e oltre un milione e mezzo di dischi venduti.



Ha collaborato con artisti illustri come George Martin (produttore dei Beatles), la London Philarmonic Orchestra, PFM (Premiata Forneria Marconi), Claudio Fabi, Lucio Fabbri, Gerry Beckley (degli America), Carlos Alomar (produttore di David Bowie), Bill Conti, Guido Elmi e l’Orchestra Sinfonica Arturo Toscanini.

I concerti e il contatto diretto con il pubblico sono punti di forza della sua carriera, tanto nelle esibizioni per pianoforte e voce, quanto nei concerti con formazioni musicali complete; Alberto suscita entusiasmo e partecipazione nel pubblico più eterogeneo.



Anche gli incontri con Paul McCartney, Yoko Ono e con il regista Wim Wenders, hanno contribuito a sdoganare la sua musica live oltreoceano, facendolo esibire in concerto a Los Angeles e New York.



Sensibile ai temi sociali e umanitari, Alberto è ambasciatore UNICEF a tutela dei bambini della popolazione nativo-americana Navajo, testimonial di A.I.S.M. (Associazione Italiana contro la Sclerosi Multipla) e di City Angels (Associazione umanitaria di volontariato sociale). Il 30 settembre 2014 è uscito “Do L’Anima” , che costituisce il primo atto del progetto ” Do l’Anima Con Te ” che è culminato con l’uscita dell’EP ” Con Te” l’8 aprile 2016.



Sta ora lavorando nella preparazione del suo nuovo progetto discografico.

INFO, BIGLIETTI E PRENOTAZIONI



Primo spettacolo: ore 20:41

Secondo spettacolo: ore: 22:33

Ristorante Aqva |(c/o Mirage Village, Via Camporeale km 1,200 – Foggia)

tel. 329.80.40.437 | 0881. 65.20.23



Moody jazz cafè | info@moodyjazzcafe.it | www.facebook.com/moodyjazzcafe