Nel cuore del borgo antico di Alberona la decima edizione de "La Notte Santa"

Nel cuore del borgo antico di Alberona, per il 10° anno consecutivo, l'associazione culturale "Giovani nel Tempo – G.N.T.", in collaborazione con la Parrocchia Natività di Maria Vergine, con il patrocinio del Club per l'Unesco di Alberona, faranno rivivere la Notte Santa e l'antica città di Betlemme.



Dopo il successo delle scorse nove edizioni, il Presepe Vivente si presenta ulteriormente migliorato nei dettagli e arricchito di nuove ambientazioni, scene e personaggi. I giovani alberonesi dopo un attento studio del contesto in cui viveva Gesù, hanno cercato di valorizzare la parte più caratteristica e forse meno conosciuta del paese, facendola diventare il centro della sacra rappresentazione della città di Betlemme.



Il percorso che porta alla grotta del bambinello si dipana tra archi, vicoletti, strade assolate e antiche che suscitano intense emozioni, ispirando alla preghiera, alla pace e tranquillità. La tipicità del borgo di Alberona, infatti, sembra rievocare quei luoghi di un tempo remoto che può essere quello che ha fatto da contorno alla nascita di Gesù. I giovani di Alberona hanno a cuore il loro paese e amano coinvolgere l'intera collettività. Per la realizzazione dell'evento hanno, gratuitamente, sistemato vecchie stalle e curato nei minimi dettagli gli ambienti scelti.



In questo modo, il sacro evento diviene fonte di ammirazione, meritandosi il plauso della comunità del posto e di tutta la provincia. Nell’evento sono coinvolte circa 100 persone tra figuranti ed aiutanti, tra cui i ristoranti del posto che ogni anno preparano pietanze e piatti tipici, consumati nella locanda e nelle varie ambientazioni. Negli anni hanno riscontrato grande successo la scena dell'Annunciazione, dei pescatori, del cestaio, il mercato e la Natività (ambientata in una grotta naturale).

Una delle novità di questa decima edizione sarà la presenza degli zampognari che allieteranno con magiche melodie l'arrivo dei magi.



La Notte Santa di Alberona sarà visitabile dal 24 dicembre (dopo la Santa Messa della Notte) con la visita della Natività e proseguirà il 26 e 30 dicembre, con la visita dell'intera città di Betlemme dalle 18:30 alle 21:00. Il presepe chiuderà il 6 gennaio con l'arrivo dei Re Magi.



L'ingresso sarà, come sempre, GRATUITO.