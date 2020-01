Lucera trasforma il Natale in una biblioteca: sindaco mette in vendita le 'mattonelle' dell'albero per realizzare librerie

L'Albero di Natale di Lucera sta per essere smontato, ma lascerà una grande eredità. Come ha annunciato il sindaco Antonio Tutolo le mattonelle realizzate all'uncinetto dalle donne lucerine nell'ambito dell'iniziativa "Un filo che unisce", saranno messe in vendita (con un'offerta libera di minimo 2 euro) per uno scopo nobile: "Il ricavato verrà utilizzato per costruire e posizionare tante piccole librerie nei pressi delle scuole, nei pressi dei parchi gioco e davanti alla biblioteca in villa.

In queste librerie - spiega il sindaco Tutolo - sarà possibile portare i propri libri e condiverne il contenuto con tutti. Una sorta di biblioteca diffusa in tutta la città dove grandi e piccini possono portare o prendere un libro da leggere".