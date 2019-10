Il Parco Daunia Avventura ospita la festa d'autunno

Al Parco Daunia Avventura di Biccari, gli eventi non finiscono mai. Nella splendida cornice del Bosco di Biccari, fra le casette in legno sugli alberi, il percorso avventura e le escursioni fra il Monte Cornacchia e il Lago Pescara, domenica grande Festa d'Autunno per brindare alla nuova stagione.

Prodotti del food a kilometro zero, laboratori didattici, giochi per i più piccoli e degustazione del miglior Nero di Troia. Questi gli elementi che caratterizzeranno la giornata in foresta. Si parte dalle ore 10 del prossimo 20 ottobre per una giornata indimenticabile.